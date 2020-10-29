Экспресс-тесты на коронавирус появились в белорусских аптеках

По данным сайта tabletka.by, на утро, 29 октября, этот тест можно было приобрести в 161 аптеке Республики Беларусь. Цена на тесты различные: от BYN28,75 до BYN 33,54 в зависимости от аптеки.

Отпускают тест-полоски без рецепта врача.

На сайте сообщается, что информацию о наличии тестов в аптеках нужно уточнять дополнительно по телефонам. Представители аптек говорят, что раскупаются тесты очень быстро.

Производитель теста – компания ООО «Мульти Лаб», Республика Беларусь.

Как сообщила компания-производитель, поставлять тесты в аптечную сеть они начали недавно, до этого работали только с учреждениями здравоохранения. Сотрудничество с аптеками начали с пробных, совсем небольших партий. Новую продукцию для домашнего использования дополнительно укомплектовали спиртовой салфеткой и стерильным ланцетом для забора крови.

Как работают экспресс-тесты?

Это обычные экспресс-тесты, которые определяют наличие антител к коронавирусу. Для исследования капля крови смешивает с реагентом, где содержится антиген к SARS-CoV-2. Наличие иммуноглобулинов М говорит об активном инфекционном процессе, иммуноглобулинов G — об уже перенесенном коронавирусе.

В «домашний» набор для проведения экспресс-теста на COVID-19 вложена пошаговая инструкция.

В «домашнем» наборе есть подробная инструкция с пошаговым действием в картинках. Сначала каплю крови надо нанести на тест-систему, добавить в нее реагент, подождать 15 минут. В инструкции также написано, как интерпретировать результат.

Можно ли такие тесты делать дома?

Специалисты говорят, что главное в такой диагностике дома — стерильность и пошаговое следование инструкции. Все остальное несложно.

«Если человек простыл, чувствует себя нехорошо, потерялось обоняние — можно сделать. Только надо понимать, что на ранних этапах антитела могут не определяться. Для надежности можно провести тест через 2−3 дня после появления характерных симптомов», — объяснил заведующий лабораторией диагностики трансфузионно-трансмиссивных инфекций РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, доктор медицинских наук Владимир Еремин.

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