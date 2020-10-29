Франция вернула всеобщий карантин из-за коронавируса

С 29 октября во Франции введен всеобщий режим изоляции, который продлится по меньшей мере до 1 декабря. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, передает Le Figaro.

Жители Франции смогут выходить из дома на работу, в магазины, на прогулки и для получения медицинской помощи. Массовые мероприятия будут отменены. Закроются места скопления большого количества людей, в частности, бары и рестораны. На всех предприятиях, где это возможно, введут удаленный формат работы. Университеты перейдут на дистанционное обучение. При этом детские сады и школы продолжат работу.

«Наша цель — снизить число заражений с 40 тысяч до пяти тысяч в день», — заявил Макрон.

За последние сутки во Франции зарегистрировано 36 437 новых случаев заболевания COVID-19, 244 человека умерли. С начала пандемии в стране заразились 1 235 132 человека, из них умерли 35 785 человек.

Всеобщий карантин уже действовал во Франции весной. Тогда ограничения были жестче, например, не работали все образовательные учреждения.

28 октября о похожих ограничительных мерах объявила Германия. Они начнут действовать с 2 ноября.

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