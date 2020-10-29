Десятки отчисленных и уволенных – Как чиновники спешат исполнять приказ Лукашенко

После заявления 27 октября Александра Лукашенко о необходимости увольнять рабочих и отчислять студентов, которые участвуют в протестах и забастовках, волна репрессий за политическую активность прокатилась по всей стране.

Так, только за 28 октября были девять студентов из БрГТУ, две девушки из ГрГУ, двадцать будущих врачей из БГМУ и семнадцать человек из БГУКИ. Итого: 48 бывших студентов и студенток, сообщает «Студэнцкая думка».

Еще троих студентов отчислили накануне из Белорусской государственной академии искусств. Также был уволен декан факультета международных бизнес-коммуникаций БГЭУ Михаил Мишкевич.

29 октября должны появиться приказы на отчисление студентов БНТУ, БГЭУ и БГУИР, передает «Отчислено».

На студентов и преподавателей, которые протестовали против отчислений в БГМУ, вызвали ОМОН, передает TUT.by.

Увольнения с заводов и театра

Идут увольнения и на предприятиях тех, кто участвовал в протестах или пытался организовать забастовку, передает TUT.by.

Так, с МЗКТ уволили инженера Александра Лавриновича, одного из лидеров стачкома предприятия, Дмитрия Кононка и Виктора Чайковского. Их обвинили в том, что они примерно по часу отсутствовали на рабочем месте.

На Минском электротехническом заводе имени Козлова уволен Александр Шиманович, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах цеха № 6, который присоединился к общереспубликанской забастовке. Пару человек с завода отправили «в командировку» в Сморгонь. Некоторых работников руководство вызывало к себе на беседу.

С «Керамина» уволили слесаря-ремонтника Никиту Качана, который объявил, что уходит на забастовку.

26 октября шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ (инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, а также три машиниста — Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик) записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония. В тот же день их всех уволили.

Отдали трудовые и двоим работникам Минского тракторного завода — членам профкома независимого профсоюза РЭП Михаилу Громову и Ульяне Горбачевой.

А с Минского моторного завода уволен председатель первичной организации профсоюза РЭП Андрей Комлик-Яматин. При этом его также задержали и увезли в Партизанский РУВД.

Также была неофициальная информация о том, что с «Гродно Азота», работники которого активно бастовали 26 и 27 октября, задним числом уволены 11 человек. Но официально это пока не подтвердилось.

А из Большого театра оперы и балеты после того, как перед показом спектакля хор исполнил гимн «Магутны Божа», уволили были уволены первая скрипка оркестра Регина Саркисова, заслуженный деятель искусств Беларуси и дирижёр Андрей Галанов, а также скрипачка Алла Джиган и альтистка Александра Потёмина, которые вчера высказались против насилия и беззакония в нашей стране. В списке на увольнение также лауреат международных конкурсов, баритон, солист Большого театра Илья Сильчуков, передает “Наша Ніва”.

Лишается права быть студентом

Напомним, что 27 октября Александр Лукашенко высказался об объявленной Светланой Тихановской общенациональной забастовке в Беларуси.

«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, — сказал он. — Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться».

«Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят, — отметил Лукашенко. — Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой проплаченной (группы. — Прим.). Мы же знаем, что эти 10-12 человек — ядро, которые попали на этот завод, они проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Идут по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить».

Он высказался и насчет студентов, которые принимают участие в несанкционированных акциях: «Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».

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