Белорусы не могут въехать в страну из Украины, Польши, Литвы, Латвии. В Госпогранкомитете прокомментировали закрытие границы, пишет TUT.BY.



«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — заявили в ведомстве.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

Что происходит на границах

В Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Всем остальным говорят, чтобы возвращались обратно.

Всех желающих из Беларуси выпускают. Водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу на выезд. Водители ехать отказываются. Некоторые пассажиры ищут возможность продолжить поездку.

Как рассказали TUT.BY на границе, первые заявления пограничников о закрытии на въезд появились около 15.30.

Сначала такая информация появилась о переходах со стороны Польши, затем — со стороны Литвы, позже стало известно о Латвии и Украине.

Источники TUT.BY в Польше заметили, что инициатива закрытия границы исходила не с польской стороны.

Мы поговорили с белорусом, который находится на границе с украинской стороны, переход «Новая Гута», и пытался въехать в Беларусь. По его словам, в очереди было больше 10 машин, фура и пассажирский автобус с украинскими номерами. Его тоже не пропускали.

— При этом из Беларуси машины выпускают без проблем. К собравшимся людям вышел представитель погранперехода. Он объяснил, что граница закрыта в связи с карантинными мероприятиями. Какими именно — не пояснил. Предлагал или ждать на границе, или возвращаться обратно в Украину.



Там же был и экс-кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень.



Позже читатели TUT.BY рассказали, что белорусов из Украины все же начали впускать на родину.

На границе с Латвией водителей легкового транспорта пограничники предупреждают: «Выехать сможете, вернуться — нет». Два пункта пропуска на белорусско-латвийской границе работают только на выезд, въезд закрыт.

На КПП «Кузница» польская сторона сообщила «Белсату», что «остановлено движение автобусов и автомобилей, фуры пускают. Из-за коронавируса. Как долго это все будет — неизвестно».

На КПП «Бобровники» поляки посоветовали «искать причину у белорусской стороны».

В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе в страну впустили рейсовый автобус из Варшавы.

В справочной службе Национального аэропорта TUT.BY сказали, что «граница открыта, самолеты прилетают и улетают».



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