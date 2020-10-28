Жозе Бартомеу покинул пост директора Барселоны

Сине-гранатовых ждёт новое будущее.

Жозеп Бартомеу объявил об отставке с поста президента футбольного клуба Барселона. Об этом сообщается в официальном твиттере клуба.

Вместе с Бартомеу Барселону покинут и остальные члены совета директоров, сообщает Marca.

Бартомеу ушел в отставку на фоне кампании за референдум о вотуме недоверия руководству клуба. 27 октября власти Каталонии заявили об отсутствии препятствий для референдума. До этого Бартомеу отказывался покидать свой пост.

Противники президента Барселоны обвиняли его в некомпетентности и коррупции. Недовольство работой Бартомеу выражал в том числе капитан Барселоны Лионель Месси, который хотел уйти из клуба летом 2020 года.

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