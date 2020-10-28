Член президиума Координационного совета (КС), экс-министр культуры Республики Беларусь, бывший директор Купаловского театра Павел Латушко объявил о создании совместно с представителями демократических политических сил нашей страны Народного антикризисного управления (НАУ). Заявление опубликовано в телеграм-канале белорусского политика.

Создание представительного органа было одобрено Координационным советом 26 октября 2020 года. Как заверяют его создатели, НАУ будет обеспечивать переговоры и стабильность в стране в момент перехода власти к демократическим силам. Орган также будет решать задачи, стоящие перед Беларусью с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству.

«Белорусам нужны действия по выходу из кризиса. Наша команда в помощь штабу национального лидера и КС выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие. Для этого мы формируем команду специалистов, ответственных за разработку и исполнение этих планов», – отметил Павел Латушко.

Цели организации.

Обеспечить мирное завершение исполнения функций нелегитимными органами власти.

Стабилизировать систему управления страной после перехода власти к народу. Ее задачи. Устранение причин кризиса и подготовка к отставке Александра Лукашенко. Защита граждан от репрессий. Привлечение к ответственности виновных в насилии и фальсификации результатов выборов. Взаимодействие с международными организациями для ареста нелегально выведенных из страны средств лицами, связанными с режимом. Формирование списка компаний, связанных с финансированием режима, для применения экономических санкций. Содействие международным организациям в расширении списка лиц для персональных санкций. Поддержка мирных протестов, забастовочных движений и других форм локальной самоорганизации. Противодействие пропаганде.

Подготовка институтов власти к переходному периоду. Поддержка уязвимых слоев населения. Кадровое реформирование правительства в период стабилизации. Система мер восстановления законности и правопорядка. 10 шагов стабилизации и восстановления роста экономики. Восстановление внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества. Обеспечение функционирования социальных сфер.

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