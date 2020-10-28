В Минске частично приостанавливают оказание плановой медпомощи. Кого это коснется

В Минске частично приостанавливают оказание плановой медпомощи. Об этом 28 октября заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко, сообщили «Минск-Новости» в Минздраве.

В частности, речь идет о приостановке плановой помощи людям хронической кардиопатологией и оказании плановой хирургической и гастроэнтерологической помощи. При этом плановая медицинская помощь детям будет оказываться в полном объеме. Что касается травматологической, гинекологической, офтальмологической и онкологической помощи, то ее будут оказывать в том порядке, в котором она осуществлялась в незадействованных под COVID-19 больницах или отделениях клиник, пояснил Д. Чередниченко.

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