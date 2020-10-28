Сегодня претендент на пост президента Республики Беларусь Светлана Тихановская пообщалась в режиме онлайн с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде.

Как сообщается в телеграм-канале Тихановской, в ходе беседы оговаривалась возможность предоставления пакета помощи для белорусских правозащитников, СМИ, культурных деятелей, спортсменов, исключенных из спортивных федераций за активную гражданскую позицию. Светлана Тихановская подчеркнула, что очень важно оказывать помощь рабочим и студентам, которые в данный момент особенно страдают от репрессий, подвергаются увольнениям, отчислениям и уголовному преследованию за свой протест. Норвежскую сторону интересовала ситуация на “Беларуськалии”, поскольку крупная норвежская химическая компания Yara закупает удобрения именно в Беларуси.

Во время разговора о номинации на Нобелевскую премию мира Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой, о признании женского движения в Беларуси и поддержке белорусов, борющихся за свободу, Тихановская отметила, что если номинация позволит освободить политических заключенных, это будет ее главное достижение.

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