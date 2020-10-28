Хотя полноценной национальной забастовки 26 октября по многим причинам не получилось, тем не менее, Светлане Тихановской удалось мобилизовать людей. Эксперты указывают на позитивный факт наличия связи между лидером и протестующими.

В минувшее воскресенье истек срок ультиматума Светланы Тихановской. А на понедельник была назначена общенациональная забастовка. Что не получилось, а что все же удалось, в беседе с «Ежедневником» комментировал события последних дней основатель Центра европейской трансформации, политолог Андрей Егоров.

«Мы увидели, что 26 октября забастовали лишь некоторые предприятия. При этом, если сравнивать с прошлой волной забастовки, то октябрьская точно была не меньшей. К ней присоединились работники частных предприятий, которые в прошлый раз не очень активно участвовали. Это сотрудники мобильных операторов, различные кафе, ПВТ», – отметил собеседник.

Тем не менее, добавил политолог, массово и по всей стране полностью остановить работу на знаковых предприятиях, таких как МТЗ, МЗКТ, «Гродно Азот», «Атлант», не получилось. Но на это рассчитывать было в принципе сложно, потому что забастовку нужно организовать и к ней подготовиться.

Однако, подчеркнул Андрей Егоров, воскресный протестный марш, который состоялся на накануне объявленной всеобщей забастовки, стал самым многочисленным за последнее время. По численности он сопоставим с маршами во время первой волны протестов. И это важная деталь.

«К тому же мы увидели позитивный факт связи между лидером (Светланой Тихановской – ред.) и протестующими. Если раньше все протесты были децентрализованными, люди выходили спонтанно, то здесь мы увидели действие лидера, которое было поддержано обществом, пусть и не в том объеме, на который рассчитывалось», – считает политолог.

Студенты стали авангардом

Между тем, 26 октября рабочих активно поддержали студенты. Где-то прошли сидячие забастовки, кто-то вышел на улицы, скандируя «Забастовка!», а затем молодые люди присоединились к маршу пенсионеров.

Как заметил политолог, студенчество – это в целом одна из основных протестных групп.

«Молодежь, студенты в целом всегда более радикально настроены. И 26 октября авангардом выступили именно студенты и белорусские университеты», – сказал он.

Андрей Егоров добавил, что сейчас важно протестное движение любых социальных групп. И оно уже охватило все белорусское общество.

«Нет групп, которые бы оставались вне протеста. Даже в чиновничьих кругах и в силовых структурах есть протестные настроения. Есть увольнения тихие и более знаковые», – отметил он.

Что дальше?

Рассуждая о том, что может быть с протестами дальше, политолог заметил, что в случае даже если протест сверху затухнет, он уйдет вглубь. Потому что процессы самоорганизации – это не только горизонтальные процессы, процессы по расширению и включению новых групп, это и его углубление, а также прорастание внутрь общества.

«Группы самоорганизуются, они становятся больше, начинают бороться на своих местах. И вот этот процесс сложно как-то удержать. Он развивается сам, децентрализовано, за счет энергии людей на местах», – считает Андрей Егоров.

По словам политолога, протест может перейти в затяжное сопротивление, где люди будут начинать оказывать давление на власти, где эта самоорганизация происходит: например, в школах, на местном уровне, на уровне исполкомов, отдельных отраслевых министерств.

«Если сейчас общество сможет выиграть это новое качество политической активности солидаризации, то тогда мы выиграем революцию как протест. Если же сейчас все удастся погасить, следующий всплеск можно ожидать во время местных выборов», – отметил собеседник.

Протесты подтачивают вертикаль и силовиков

Уличные протесты не утихают в Беларуси уже два с половиной месяца. И как считает Андрей Егоров, они, безусловно, оказались серьезным вызовом для режима Лукашенко.

«Взять хотя бы знаковый визит Лукашенко в СИЗО – это ведь реакция властей на фактор протестов. Они не могут их успокоить и ничего с ними сделать. И власть пытается, пусть даже в таком виде, но договориться, – уверен политолог. – Такого раньше никогда не было. В последний раз Лукашенко встречался со своими оппонентами в лучшем случае в 1999 году. А сейчас он вынужден идти на это».

К тому же, резюмировал Егоров, протесты подтачивают экономическую основу режима, вертикаль чиновников и силовые структуры.

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