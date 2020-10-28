Оперный не будет показывать спектакли почти месяц: вчера в театре состоялась акция. Что еще происходит в театрах

Уход из Купаловского большей части труппы, забастовка в Новом драматическом и акции в Оперном. Что сейчас происходит в белорусских театрах? Собрали для вас наиболее актуальную информацию. Мы не стали включать в этот текст информацию обо всех театрах — только государственных в Беларуси около 30, пишет TUT.BY.

Забастовки или увольнения, показов нет

С августа в центре внимания читателей безальтернативно находится Купаловский театр и его труппа. TUT.BY освещал все основные события, связанные с ним. Поэтому лишь кратко напомним, что из театра уволилось несколько десятков сотрудников. На данный момент в труппе осталось всего 12 актеров.

Сам коллектив находится в простое. Но сцена главного белорусского театра не пустует: например, 15 октября на ней состоялся концерт ансамбля «Хорошки». С 26 октября там выступает Государственный оркестр под руководством Михаила Финберга. Правда, на первый концерт пришло всего около 10 зрителей.

Как говорят купаловцы, которые ушли из театра, после показа «Тутэйшых» «чагосці кардынальнага пакуль не адбываецца».

— Мы рыхтуемся да новых праектаў, але агучыць падрабязнасці пакуль не можам. Бо планы вельмі няпэўныя і змяняюцца штодзённа.

Завтра, 29 октября, купаловцы будут участвовать в акции «Ноч расстраляных паэтаў» (в этот день в 1937 году НКВД расстрелял около сотни белорусских писателей). В 23 часа они выйдут в эфир на своем YouTube-канале и прочитают стихотворения поэтов, расстрелянных в те страшные годы.

— Таксама раскажам гісторыі пра саміх паэтаў і зробім невялічкі гістарычны экскурс. Прагучыць і тэма «Курапаты — Акрэсціна». Мы хочам сказаць пра ўсіх рэпрэсаваных.

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Вчера, 27 октября, 12 сотрудников Нового драматического театра объявили, что присоединяются к общенациональной забастовке. Также — в качестве альтернативы — труппа театра предложила закрыть театр на карантин, в труппе есть заболевшие. Фото предоставлено актерами Нового драматического театра

Актеры, подписавшие письмо с призывом к забастовке, отказались выйти на сцену в спектакле «Бонусный сеанс психоанализа», который должен был состояться 27 октября.

Сегодня, 28 октября, они рассказали нам, что театр на карантин не ушел, а им выставлены прогулы. По их информации, в театре планируются изменения в репертуаре и ввод в спектакли актеров, которые остались в труппе.

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Увольнения в Гродненском драматическом театре начались еще в сентябре. Тогда работы лишился ведущий актер сцены Игорь Уланов. 20 сентября он объявил зрителям, что артисты приостанавливают спектакль из-за того, что на акции протеста были задержаны их коллеги — заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова. Из театра «по соглашению сторон» была уволена актриса Елизавета Милинцевич. 20 сентября она участвовала в том же спектакле.

25 октября в театре были отменены все спектакли. Официальная причина — эпидемиологическая ситуация в городе. В сентябре спектакли также отменяли по этой причине, но в начале октября театр возобновил работу.

26-го главный режиссер театра Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик Сергей Куриленко заявили, что присоединяются к общенациональной забастовке, и поставили в известность руководство. После этого они были уволены. Репетиции, по словам Геннадия Мушперта, сейчас также отменили.

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В настоящее время не работает и Современный художественный театр.

— Мы сейчас на карантине до 4 ноября. У нас один подтвержденный тест, еще два человека болеют, и у них были контакты. Те, кто нездоровы, поддерживают требования общенациональный забастовки, — говорит директор театра Владимир Ушаков.

Что касается планов театра, то сейчас в СХТ идут репетиции спектакля «Ричард 3», который будет ставить режиссер Елена Медякова. Премьера планируется в конце ноября. Существует предварительная договоренность с писателем Сашей Филипенко о постановке его спектакля «Бывший сын». Его планирует ставить сам Владимир Ушаков.

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Не работает и частный коллектив Team Theatre из Гомеля. В середине октября его руководители — Андрей и Алеся Бордухаев-Орел — были уволены из Дворца культуры «Белицкий» по соглашению сторон. В результате их коллектив потерял площадку, на которой выступал в последние годы.

Неофициально увольнение объяснили публикациями в социальных сетях от имени театра, которые противоречат официальной идеологии. С того времени Андрей и Алеся Бордухаев-Орел заняты поиском помещения для выступлений.

Акция солидарности и будущее выступление под фонограмму

В Национальном театре оперы и балета вчера, 27 октября, состоялась акция солидарности. К присутствующим обратились концертмейстер оркестра и еще два солиста. Они сказали, что артисты оркестра не могут оставаться равнодушными к событиям, происходящим в стране. Что они выступают против насилия.

— Не понимаю, каким образом можно как ни в чем не бывало играть, петь и танцевать, — сказал один из выступающих.

В афише театра почти на каждый день были заявлены спектакли. Но, по неофициальной информации, в коллективе — более 25 заболевших. Даже во время вчерашнего показа (27 октября) часть оркестра сидела не в оркестровой яме, а в первом ряду партера.

Но, как неофициально говорят TUT.BY сотрудники театра, это не решает проблемы. Зрителей никто не обязывает находиться в масках. А такая рассадка оркестра приводит к плохому звучанию.

Как бы то ни было, сегодняшний показ балета «Анна Каренина» (28 октября) будет идти под фонограмму.

Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе театра.

— Балет будет идти под фонограмму в связи с болезнью дирижера и части артистов оркестра.

Уточним, что это первый такой случай в истории Оперного.

При этом, как сообщили TUT.BY, «в связи с эпидемиологической ситуацией, а также производственной необходимостью (подготовка к опере „Фауст“) с 29 октября по 20 ноября отменены все спектакли». По одной из версий, причиной этому стал коронавирус, по другой — вчерашняя акция в театре.

На данный момент в театре запланированы две премьеры — упомянутая опера «Фауст» Шарля Гуно в постановке режиссера Анны Моторной (21 ноября) и опера для детей Глории Бруни «Пиноккио» в постановке Натальи Барановской. Это их дебюты на большой сцене Оперного.

«В репертуаре только спектакли, созвучные сегодняшнему дню»

Сегодня, 28 октября, в Театре кукол была запланирована премьера спектакля «Николаша», который поставил главный режиссер театра Алексей Лелявский. Но премьеру пришлось перенести из-за болезни актеров.

Исходя из этого, театр будет корректировать репертуар ближайших дней. Но, как сообщили TUT.BY в пресс-службе, «учитывая напряженную обстановку в районе Белорусского государственного театра кукол и заботясь о мерах безопасности для зрителей и сотрудников театра, спектакли, заявленные на 14.00 в воскресенье, отменяются». Это касается 1, 8 и 15 ноября.

Ноябрьская афиша театра будет состоять только из актуальных спектаклей, созвучных сегодняшнему дню. После долгого перерыва в репертуаре вновь появятся постановки «Ладдзя Роспачы» Владимира Короткевича, «Mann ist Mann» Бертольта Брехта, «Чаму старэюць людзі?..» Анатолия Вертинского.

В Театре юного зрителя работают над восстановлением спектакля «Майго юнацтва крылы…», который раньше шел в репертуаре театра. Он создан по произведению «Хамуціус» Аркадзя Куляшова и посвящен судьбе Кастуся Калиновского.

— Дарэчы, гэта была замова ад гледачоў, якая прагучала падчас сустрэч з імі.

30 октября в театре состоится премьера проекта «Сны аб Беларусі», который ставит директор театра Владимир Савицкий. Когда-то его постановка с таким названием шла в Купаловском театре. Новые «Сны» позиционируются как «паэтычная містэрыя, дзе сучаснікі намагаюцца ўжыцца ў вобразы сваіх папярэднікаў, вызначыць іх як «беларусаў на ўзроўні падсвядомасці».

На карантине

Театр имени Максима Горького не показывает спектакли почти с начала месяца. Причина — коронавирус, который был обнаружен 6 октября у двух сотрудников театра. После этого театр отменил все спектакли, а также анонсированную премьеру «Трамвай «Желание» Т. Уильямса.

Как уточнили в пресс-службе Горьковского, сейчас небольшая часть артистов находится на больничном.

— Остальные переведены на удаленную форму работы, так как в театре продолжается репетиционный процесс спектаклей «Трамвай «Желание», «Единственный наследник», «Граф Монте-Кристо» и «Братья Карамазовы». Остальные службы работают в штатном режиме.

Афишу на ноябрь театр пока не формировал.

В Республиканском театре белорусской драматургии TUT.BY сообщили, что спектакли отменены до 2 ноября в связи с болезнью артистов и подозрением на коронавирус. При этом репетиции идут в штатном режиме.

Следующей премьерой станет спектакль по пьесе Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишман». Его поставит художественный руководитель театра Александр Гарцуев. Но дата премьеры пока не определена.

В обычном режиме

Остальные белорусские театры работают в штатном режиме. При этом свою позицию о ситуации в стране периодические выражали либо выражают их сотрудники.

Так, Музыкальный театр работает в обычном режиме,

— Карантина нет. Есть замены и отмены спектаклей в связи с болезнью артистов — в том числе из-за коронавируса. Вся актуальная информация об отменах / заменах размещена на сайте театра и на страничках в социальных сетях, — сообщили TUT.BY в пресс-службе.

Что касается премьер, то с начала октября идут репетиции мюзикла «Ромео vs. Джульетта. XX лет спустя» на музыку Аркадия Укупника. Режиссер и балетмейстер-постановщик — Илья Устьянцев. Премьера состоится 11 и 12 декабря.

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