Работники крупных предприятий, студенты, медики и другие представители белорусского общества продолжают присоединяться к требованиям народного ультиматума, объявленного претендентом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской.

С понедельника работники “Гродно Азот” объявили стачку, не принимая и не сдавая смены. Вчера к стачке присоединились 15 человек, некоторые из них были уволены, сообщает телеграм-канал “Стачком Азота”. 28 октября азотовцы продолжили присоединяться к стачке.

На минском заводе “Атлант” на трубу взобрался рабочий Виктор Манкевич, там размахивал бело-красно-белым флагом.

Он выступил с обращением к Александру Лукашенко: “Не разрушайте нашу страну!”

Позже протестующий сам спустился с трубы, его задержали сотрудники милиции.

В университетах страны отчисляют учащихся за акции солидарности. Студенты и их родители протестуют против подобных действий руководства вузов.

Родителей задержанных учащихся лингвогуманитарного колледжа не хотели пускать в здание. Они намеревались обсудить с администрацией задержания протестующих учеников.

Студенты МГЛУ собрались для обсуждения ситуации в актовом зале.

К ним обратилась доцент кафедры итальянского языка Наталья Дулина.

Силовики сегодня появились во многих вузах страны, где студенты продолжают выступать за перемены в стране.

В ГрГу имени Янки Купалы студенты запланировали чаепитие, после чего милиция вошла в столовую главного корпуса и начала «следить за порядком», сообщает TUT.BY.

По коридорам одного из корпусов БГТУ ходили неизвестные в балаклавах. Ранее в университете ими был задержан студент.

Стало известно об увольнении трех протестующих с МЗКТ: Дмитрия Кононка, Александра Лавриновича и Виктора Чайковского. Об этом сообщила Свабода.

Студенты четырех витебских государственных вузов – ВГУ, ВГТУ, ВГАВМ, ВГМУ – записали обращение к властям и выдвинули политические требования.



“В таких условиях невозможно профессионально развиваться”, — заявляют студенты.

На данный момент известно о как минимум 18 отчисленных из БГМУ студентах. Их коллеги массово собираются, чтобы поддержать молодых медиков. Об этом информирует телеграм-канал “Белые халаты”.

Студентов вызывают по-одному, сначала 10 минут психологически давят, затем дают приказ, который готов заранее, объяснительные просто прикрепляют. Формулировка никого не волнует.

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