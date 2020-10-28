На «светлой» стороне Луны нашли воду

Ученые заявили, что на обращенной к Земле стороне спутника нашей планеты имеется вода. О научном открытии, сделанном с помощью космического телескопа Sofia, сообщает NASA.

В случае долгосрочных лунных миссий астронавты смогут доставать «аш-два-о» с поверхности Луны, надеются специалисты.

Ранее им представлялось, что вода на освещенной стороне Луны быстро испаряется. Остальные водные запасы там хранятся в форме льда и сконцентрированы в местах, к которым не подступиться и откуда не добыть воду с помощью нынешних, даже самых современных, технологий.

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