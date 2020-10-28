Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 28 октября выздоровели и выписаны 84690 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 95545 человек с положительным тестом на COVID-19, на 936 больше, чем днем ранее. Всего проведены 2418399 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 969 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 44059551 заболевший COVID-19, умерли с этой инфекцией 1168568 человек.

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