"Хлопотное дельце", или Как родился новый мем на основе "признаний" белорусского заводчанина

Рабочий минского предприятия “Интерграл” “порвал” соцсети своим разговором с представителями МВД после забастовочного понедельника 27 октября. На видео записи, которая разошлась по интернету, неизвестная сотрудница милиции пытается выяснить у молодого человека, планировал ли он бастовать. Рабочий отвечает, что на «Интеграле» пока «ничего такого не было».

— И вы хотели бастовать, но решили не бастовать, потому что вы… — подводит к некому нужному высказыванию представитель МВД.

— Не, я вообще не хотел бастовать, это хлопотное дельце. Но как бы надо поддержать своих, поэтому я бы стал бастовать, если бы они тоже бастовали, — отвечает молодой человек.

Фраза “хлопотное дельце”, как говорится, ушла в народ и пополнила список протестных мемов, которые рождаются в Беларуси буквально каждый день.

В разговоре молодой человек делится планами бросить курить и научиться хорошо бегать. Пользователи интернета успели окрестить его слова “лучшей мотивационной речью”.

В facebook уже появились изображения баек с принтами в виде лица рабочего “Интеграла”.

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