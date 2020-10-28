Глава Евросовета призвал Евросоюз создать «союз тестов и вакцин»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал страны ЕС к созданию «союза тестов и вакцин» перед лицом второй волны пандемии, накрывшей Европу.

«Каждый день на счету. Что нам сейчас нужно, так это решительные действия однозначно на европейском уровне, основанные на двух столпах: тестировании и отслеживании контактов и вакцинах», — заявил он вечером 27 октября, приглашая лидеров стран ЕС на саммит, который состоится 29 октября в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что в странах ЕС «за несколько недель ситуация переросла из тревожной в угрожающую, и теперь мы должны избежать трагедии».

«Перед лицом этого исключительного кризиса мы должны действовать быстро и решительно. За несколько месяцев мы стали свидетелями как неудач, так и успехов. Но буря еще не закончилась, и мы все в одной лодке», — сказал он.

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