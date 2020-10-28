«Где они хранят свои украденные богатства» — Байден потребовал заморозить офшорные счета чиновников Лукашенко

Демократ намерен выступать вместе с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской с призывом к мирной передаче власти.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что намерен добиваться расширения санкционного списка против окружения Александра Лукашенко. Об этом во вторник, 27 октября, сообщило агентство Reuters.

«Международное сообщество должно значительно расширить санкции в отношении подручных Лукашенко и заморозить счета в офшорах, где они хранят свои украденные богатства», — отметил американский демократ.

Также Байден пообещал, что в случае победы на президентских выборах он будет сотрудничать с европейскими партнерами «с целью выработать план экономической поддержки для действительно суверенной, демократической Беларуси».

Кроме того, кандидат намерен выступать вместе с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской и всем белорусским народом с призывом к мирной передаче власти.

«Чтобы белорусы, наконец, могли воспользоваться теми демократическими правами, в борьбе за которые они понесли такие жертвы», — резюмировал политик.

Как сообщалось, ранее Байден назвал Лукашенко «диктатором» и упрекнул действующего президента США Дональда Трампа в том, что тот долго не мог определиться со своей позицией в отношении Беларуси.

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