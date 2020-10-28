«Евровивидение-2021»: в списке участников – 41 страна

«Евровидение-2021» – вестник перемен к лучшему: если уж даже такое масштабное событие планируют провести, значит есть шансы вернуться к нормальному, «допандемийному» ритму жизни. На официальном сайте конкурса появился пресс-релиз, в нем говорится, что в «Евровидении» в следующем году примут участие исполнители из 41 страны.

Как говорится в сообщении, все страны, которые подавали заявку на участие в конкурсе в мае 2020-го, выйдут на сцену в 2021-м. Из 41 страны 35 поборются за место в финале: по итогам двух полуфиналов определяться 20 лучших номеров, которые и попадут в грандиозное заключительное шоу. Пять стран-основательниц конкурса – Франция, Германия, Италия, Великобритания и Испания, и также страна-победительница «Евровидение-2019» – Нидерланды, автоматически, без выступлений в полуфиналах, проходят в финал.

Организаторы конкурса заявили о том, что будет сделано все возможное для обеспечения безопасности в условиях неблагоприятной эпидситуации для гостей, исполнителей и представителей прессы.

Напомним, 65-ый международный музыкальный конкурс должен был состоятся в мае этого года в Нидерландах, но из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, был отменен. Вместо этого организаторы порадовали поклонников большим онлайн-концертом, на котором выступили звезды «Евровидения» прошлых лет и исполнители, которые должны были принимать участие в конкурсе в этом году. Концерт не нес соревновательного характера, поэтому победителя «Евровидения-2020» нет. Последний хрустальный микрофон – символ конкурса – по-прежнему принадлежит Дункану Лоуренсу из Нидерландов, который стал лучшим в 2019 году.

Формат проведения конкурса в 2021-м пока еще обсуждается. Ранее организаторы заявляли о четырех вариантах.

Поделиться:



