Более 60 белорусских экономистов опубликовали открытое письмо к общественности нашей страны.

В нем они заявили о намерении предоставить экспертную помощь в разработке программы экономических реформ в Беларуси, которые позволят обеспечить развитие страны и рост благосостояния ее граждан, а также о готовности использовать их знания и опыт для консультирования новой демократически избранной власти.

Специалисты убеждены, что, несмотря на глубокий политический кризис, Беларусь имеет все возможности для перехода на новый этап экономического развития и значительного улучшения качества жизни людей, однако этому мешают накопившиеся структурные проблемы в экономике. Если их не решить, наша страна будет все более отставать от развитых государств, а молодежь – стремиться покинуть пределы Беларуси, чтобы за рубежом реализовать свой потенциал.

Экономисты считают, что для преодоления кризиса должна быть создана институциональная основа, основные положения которой перечислены в открытом письме.

Адаптация и развитие социальной инфраструктуры – системы образования, здравоохранения, культуры, местного самоуправления – в соответствии с ценностями и запросами белорусского общества.

Независимость судебной системы от других ветвей власти.

Изменение роли государства в экономическом развитии. Из «прогрессора», руководящего и направляющего экономическое развитие, государство должно превратиться в гаранта развития институтов и социальной инфраструктуры.

Создание равных и благоприятных условий хозяйствования для всех предприятий вне зависимости от формы собственности, размера или отрасли.

Повышение эффективности управления госпредприятиями.

Повышение эффективности и обеспечение надежности системы социальной защиты.

Повышение эффективности и прозрачности рынка труда, защита прав работников.

Развитие финансового рынка.

Развитие цифровой инфраструктуры для повышения прозрачности системы госуправления и экономических отношений.

Повышение конкурентоспособности и инновационности экономики через развитие предпринимательской инициативы, создание экосистемы развития стартапов и содействие развитию венчурных инвестиций.

Приоритет макроэкономической и финансовой стабильности при проведении монетарной и фискальной политики.

Специалисты в сфере экономики надеются, что Беларусь вскоре станет процветающей страной. В случае если для этого потребуется их экспертиза, то они готовы ее предоставить.

Поделиться:



