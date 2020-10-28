500 уголовных дел против протестующих и ни одного против силовиков

Более 500 уголовных дел возбудили в Беларуси за организацию и участие в массовых беспорядках. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Беларуси Андрей Сербун.

«Подавляющее большинство таких уголовных дел связано с событиями, происходившими в городе Минске», — отметил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, «каждый правонарушитель будет установлен и его действиям будет дана соответствующая правовая оценка».

Сербун также заявил, что идет радикализация протестных движений, а «действия участников протестных движений все чаще связаны с насилием против правоохранителей».

Что касается уголовных дел по заявлениям граждан, которые пострадали от жестоких действий силовиков, то «по каждому заявлению проводится проверка в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса». При этом «будет проверяться правомерность действий самого заявителя (пострадавшего – Телеграф) в этой ситуации».

Представитель Генпрокуратуры отметил, что по каждому факту насилия назначаются судмедэкспертизы, которые длятся долго, а с учетом полученных сведений и будут предпринимать последующие шаги. Пока же уголовных дел в отношении силовиков нет.

Как сообщалось ранее, российское издание «Новая газета» смогло побеседовать с некоторыми служащими в белорусских силовых структурах и теми, кто покинул службу из-за несогласия с жестоким подавлением протестов. По их словам, «милиция, ОМОН, СОБР и внутренние войска настроены скорее подавить демонстрации окончательно».

Поделиться:



