Выход из ситуации

С юридической точки зрения, сложившаяся в стране ситуация подлежит разрешению следующим образом.

Во-первых, прошедшие выборы следует признать незаконными и несостоявшимися.

Во-вторых, между представителями враждующих сторон должны начаться переговоры о путях выхода из ситуации.

В-третьих, гарантами переговорного процесса могут выступить влиятельные государства («нормандская четверка»: Германия, Франция, Россия, США).

В-четвертых, переговоры желательно проводить под эгидой ОБСЕ на нейтральной площадке.

В-пятых, необходимо прекратить насилие и репрессии в отношении активистов оппозиции и мирных граждан.

В-шестых, под эгидой ОБСЕ создать международную комиссию по расследованию фактов злодеяний силовиков, совершенных после 9 августа.

В-седьмых, определить основания и формат будущих выборов.

Публикация — из № 85 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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