Премьер-министр Роман Головченко после совещания сегодня у Лукашенко сообщил, что Всебелорусское народное собрание состоится в начале будущего года, возможно, в январе-феврале. Повестка дня обещает быть традиционной: вопросы социально-экономического развития страны.

На нем также предполагается обсудить и широкий круг вопросов общественно-политического развития Беларуси. Как заверил Головченко, предложения будут аккумулироваться организационным комитетом, который внесет их на рассмотрение собрания, “создав почву для обсуждения возможных вопросов модернизации общественно-политической системы Беларуси”.

Александр Лукашенко выразил свою точку зрения на Всебелорусское народное собрание: “Эту форму “народного творчества” надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях. Пять собраний уже прошло, и никто не сказал, что это было во вред. И эту норму надо сделать конституционной. Кстати, с диалоговых площадок такие предложения на мое имя уже поступали. Я поддерживаю, но это народу решать”.

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