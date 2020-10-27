В чем заслуга Лукашенко? В том…

что Беларусь – единственная из европейских стран – не входит в такую авторитетную международную организацию, как Совет Европы, которая объединяет более 40 государств, в том числе Армению, Азербайджан, Грузию, Турцию, Россию;

что Беларусь из более чем 40 Международных документов по правам человека ратифицировала только 5, касающихся отдельных аспектов этого вопроса;

что вся страна опутана сетью вертикали, которая относитесь к гражданам Беларуси как к марионеткам, которые должны подчиняться воле одного человека;

что мы, граждане Беларуси, практически лишены возможности избирать своих представителей в высшие органы власти;

что подписи членов участковых избирательных комиссий под итоговым протоколом по результатам выборов за 9 августа 2020 года были собраны задолго до начала голосования избирателей;

что лучшие представители нации томятся в тюремных застенках;

что людей, отстаивающих свои законные права, подвергают пыткам и издевательствам;

что суды страны вместо защиты тех людей, которые потерпели от пыток и издевательств силовиков, выносят по их обращениям обвинительные приговоры;

что карательная машина не щадит ни женщин, ни стариков, ни инвалидов;

что большинство пенсионеров, честно отработавших всю жизнь на государственных предприятиях и в учреждениях, влачат нищенское существование;

что для того, чтобы осуществить зубопротезирование, пенсионерам необходимо нередко отказываться от расходов на питание и от других расходов в течение нескольких месяцев;

что проезд на любом городском транспорте пенсионеры должны оплачивать в полном размере;

что часть малоимущих пенсионеров вынуждена платить арендную плату за жилье, в котором они проживают;

что блокируются независимые СМИ, сайты;

что отнимается у рабочих конституционное право на забастовку;

что на содержание силовых структур идет значительная часть бюджета страны, который пополняется за счет труда ее граждан.

Вот что вы, господин-товарищ Лукашенко, «подарили» белорусскому народу.

Публикация — из № 85 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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