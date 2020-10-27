Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, отреагировала на происходящее в стране: поддержала тех, кто активно борется за свои права, за демократические изменения в стране, — рабочих, медиков, студентов, работников культуры.

“Красивым завершением этого непростого, но важного дня стало то, что в Большом театре на весь зал исполнили «Магутны божа», а хор Филармонии вышел на ступеньки и спел для прохожих. Давайте делать больше акций поддержки друг другу. Давайте благодарить друг друга за смелость и настойчивость. Беларусь – это страна героев, так давайте говорить об этом как можно чаще!” – отметила она.

Тихановская поддержала тех, кто оказался под прессингом репрессий за свои убеждения и активную жизненную позицию, напомнив, что фонды солидарности готовы помочь в случае возникших у них материальных трудностей.

“Все эти попытки давления – временны. Они надеются, что запугивание сработает. Они хотят, чтобы вы боялись за свое будущее, потому что боятся за собственное еще больше. В новой Беларуси не будет места репрессиям, потому что мы, народ этой страны, ценим каждого сотрудника завода, каждого врача, каждого преподавателя и студента”, – заявила она.

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