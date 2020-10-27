Сегодня народный ультиматум, объявленный белорусским властям претендентом на пост президента Светланой Тихановской, поддержали разные представители белорусского общества – рабочие, студенты, преподаватели, айтишники, медики.

Утром работники “Гродно Азот” отказались принимать смену у своих коллег, работавших в ночную смену.

К ним присоединился “Беларуськалий”, выразивший солидарность с протестующими рабочими: “Азот! Вы не одни!”

“Каждый из нас силен духом. Но не каждый человек сможет одним махом победить 26 лет пропаганды. Потому, друзья, держитесь дружно! Не поддавайтесь на уговоры!” – призвали коллег заводчане.

К акции солидарности примкнули медики РНПЦ кардиологии. Участников задержали.

Сотрудники РНПЦ травматологии и ортопедии утром выстроились в цепь солидарности.

В протестах участвуют работники различных организаций из всех регионов Беларуси.

Студенты разных вузов также продолжают проводить акции солидарности.

Преподаватели БГУИР записали видеообращение в защиту студентов и против репрессий, происходящих в нашей стране: “Хопіць з нас беззаконнасці і злачыннасці!”

Студенты БГАИ вышли на акцию солидарности.

К протесту присоединились и режиссеры Гродненского областного драмтеатра.

Студенты главного университета страны не могли остаться в стороне.

Лицеисты также выступают против насилия и необоснованной жестокости.

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание, темы которого затрагивали и текущую ситуацию в стране. Он заявил, что по многим направлениям “протестующие перешли красную черту”.

Акцию солидарности поддержали в Жодино.

На акцию солидарности также вышли студенты лингвогуманитарного колледжа.

Реакция властей на выражение гражданской позиции не заставила себя долго ждать. TUT.BY сообщает, что работников “Белоруснефти”, выступивших в поддержку ультиматума, уволили.

Операторы сотовой связи поддержали протестующих.

Светлана Тихановская обратилась к протестующим заводчанам со словами поддержки.

“Азотовцам” высказали поддержку студенты БГУИР: “С вами народ, “Гродно Азот!”

Напомним основные требования, выдвигаемые работниками крупных предприятий, студентами, медиками и другими представителями белорусского общества.

1. Провести новые открытые выборы.

2. Расследовать преступления по фактам насилия над мирными белорусами.

3. Освободить политических заключенных.

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