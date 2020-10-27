Словакия на выходных протестирует на коронавирус все население

Анализы сдадут все жители страны старше десяти лет. Всех, у кого выявят инфекцию, попросят соблюдать самоизоляцию.

В Словакии проведут общенациональное тестирование на коронавирус на выходных 31 октября – 1 ноября). Об этом сообщает Aktuality во вторник, 27 октября.

Тесты сделают всем жителям страны старше 10 лет.

“После реализации пилотного проекта мы переходим на комплексное тестирование. Оно будет проходить не с пятницы по воскресенье, а только в выходные дни с субботы по воскресенье”, – заявил премьер-министр Игорь Матович.

“Мы надеемся, что с помощью этой операции мы сможем идентифицировать десятки тысяч людей и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других”, – добавил Матович.

Если этот метод окажется успешным, другие страны смогут им воспользоваться, уверенны в Словакии.

После тестирования главы Минздрава и представители правительства решат, будет ли еще один раунд тестирования.

Отметим, что население Словакии составляет около 5,5 млн человек.

Поделиться:



