Шойгу заявил о попытке смены власти в Беларуси при политической и финансовой поддержке Запада

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Беларуси была предпринята попытка смены власти при политической и финансовой поддержке Запада, передает TUT.BY со ссылкой на ТАСС. 27 октября проходит заседание совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.

— Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения, — заявил Шойгу и отметил, что Россия считает неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран.

По его словам, США с помощью технологии цветных революций «целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран».

Шойгу отметил, что такие действия США и их союзников подрывают основы международного права и игнорируют интересы суверенных государств. Он подчеркнул, что Беларусь была и остается для России «ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером».

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что сменить власть пытались «различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств, но им это не удалось из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа».

— Отдельно хотел бы выразить слова глубокой признательности военно-политическому руководству Российской Федерации за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое время, — завил Хренин.

По его словам, «неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления».

Кроме того, Шойгу заявил, что на западных рубежах Союзного государства сохраняется неспокойная обстановка. По его словам, НАТО совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства. Сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия, заявил министр.

По словам Шойгу, обеспечение военной безопасности Союзного государства — в числе приоритетных задач Минобороны России.

Виктор Хренин отметил рост количества учений НАТО в граничащих с Беларусью странах.

— За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих, — сказал он.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что в подготовке протестов в Беларуси участвуют инспекторы из Пентагона и ЦРУ. А также, что СВР располагает данными о подготовке резонансной провокации в Беларуси, «в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей Римско-католической церкви».

Поделиться:



