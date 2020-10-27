Расплата за жестокости и пытки неотвратима!

Генералы силовых структур, старшие офицеры и их подчиненные, прокуроры, следователи и судьи сегодня упиваются своей безнаказанностью, но при этом поучают граждан соблюдать закон и общественный порядок. Они, видимо, рассчитывают, что нынешняя власть вечна, а гарант, взявший на себя ответственность за убийства мирно протестующих, произвольные задержания, непропорциональное применение силы, незаконное лишение свободы, содержание в заключении, акты жестокости и пытки, позволит им избежать ответственности за содеянное. Наверное, они забыли или считают, что всеобщий и фундаментальный принцип неотвратимости наказания на них не распространяется.

Для всех понятно, что речь в данном случае идет о последних событиях и преступлениях, потрясших страну и всё цивилизованное сообщество. И если власти Беларуси бездействуют и демонстрируют глумливое отношение к жертвам насилия, то международная общественность однозначно и четко заняла позицию осуждения и требует прекратить насилие, уважать человеческое достоинство, права и свободы человека.

Правозащитные организации страны в своих обращениях к органам власти и должностным лицам выступают с аналогичными требованиями: возбудить уголовные дела и привлечь к ответственности виновных лиц. Одновременно мы обратили внимание на то, что в соответствии с международным правом и национальным законодательством никакие исключительные обстоятельства, в том числе внутренняя политическая нестабильность, не могут служить оправданием пыток, а приказы вышестоящих начальников или представителей государственной власти являлись сами по себе преступными и не подлежали выполнению. Незнание этих предписаний закона не может служить оправданием и не освобождает виновных от ответственности.

Сегодня у нас имеются все основания и достаточные данные, а также доказательства того, что власти бездействуют. Ни по одному из заявлений граждан (а их, по утверждению Следственного комитета Республики Беларусь, около 2 тысяч) о применении пыток, актов жестокости, в том числе повлекших смерть потерпевших, причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений, дела не возбуждены. Обратившиеся получают бюрократические отписки, и их вера в то, что просьбы о привлечении к ответственности будут реализованы в соответствии с законом в установленном процессуальном порядке и сроки, иссякает.

Вместо сострадания к жертвам, принятия оперативных мер по восстановлению их прав власти демонстрируют подлый и циничный подход: они возбуждают против потерпевших административные дела за незаконное участие в массовых акциях, неповиновение сотрудникам милиции, пропускают через послушные суды, то есть делают граждан виноватыми, с тем чтобы на основании вынесенных судебных постановлений в последующем отказать в возбуждении уголовных дел и обелить преступников. Более того, по сообщению Генерального прокурора, территориальные органы Следственного комитета возбудили около 400 уголовных дел на протестующих и готовят их для передачи в суды.

В этих условиях правозащитники не только призывают к борьбе с безнаказанностью, возмещению ущерба, недопущению и предотвращению повторных грубых нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, но и активно используют весь арсенал международно-правовых механизмов в области обеспечения и защиты прав человека (Верховный комиссариат ООН по правам человека, тематические спецдокладчики и комитеты ООН).

Во второй раз в истории современной Беларуси задействован «Московский механизм» ОБСЕ. Назначенный государствами-членами этой региональной организации специальный эксперт и его аппарат проведут глубокое и объективное расследование фактов пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения в отношении граждан, задержанных на массовых мирных акциях протеста.

С аналогичными задачами комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека предложил учредить международный следственный комитет по преступлениям, совершенным в Беларуси во время и после выборов. К сотрудничеству в расследовании предполагается привлечь представителей белорусских властей и гражданского общества. По крайней мере правозащитники готовы направить заинтересованным сторонам все имеющиеся по этим фактам сведения и доказательства. И самое главное в этой работе – результаты специальных расследований будут опубликованы и представлены национальным и международным правоохранительным органам, которые хотят и готовы преследовать виновных лиц за массовые преступления против человечества, совершенные должностными лицами Беларуси в официальном статусе.

Эти тяжкие деяния носят углубленный и преднамеренный характер и должны быть осуждены государствами как нарушение прав и основных свобод человека, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток, других международных актов в области прав человека, которые Республика Беларусь признает, ратифицировала, а значит, взяла на себя обязательства соблюдать их и нести ответственность.

В этой связи хочу напомнить, что Республика Беларусь является одним из соучредителей ООН (1945 год). Отцы-основатели современной Беларуси в ч.1 ст.8 Конституции закрепили, что государство «признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства».

Республика Беларусь, будучи последовательной в своем стремлении показать мировому сообществу, что она следует указанным принципам, ввела в Закон «О международных договорах Республики Беларусь» положение, что общепризнанные принципы международного права и нормы международных договоров Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на территории Беларуси права (ст.15). Поэтому вполне логичным и обоснованным является закрепление в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Республики Беларусь (вступили в силу с 1 января 2001 года) правила о том, что УК основывается на Конституции Республики Беларусь и общепризнанных принципах и нормах международного права (ч.3 ст.1), а УПК – что «международные договоры Республики Беларусь, определяющие права и свободы человека и гражданина, в уголовном процессе применяются наряду с настоящим кодексом».

Таким образом, Беларусь реализовала на законодательном уровне свою приверженность обеспечению прав и свобод граждан и имплементировала (внесла) сложившиеся международные стандарты в свое национальное законодательство.

А на практике? Сегодня все большее число наших граждан, отслеживая складывающуюся ситуацию, оценивая ее с позиции обеспечения и фактической реализации прав и свобод граждан, которые по Конституции объявлены высшей ценностью и целью общества и государства, приходят к обоснованному и горькому для них выводу: в стране царит правовой дефолт. Государство разорвало конституционный договор и сняло с себя ответственность за создание условий для действительно свободного и достойного развития личности (ст.2) и освободило себя от гарантий обеспечения прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции, законах и предусмотренных международными обязательствами Беларуси (ст.21).

Среди многочисленных международных обязательств Беларуси важное место занимает борьба против пыток или актов жестокости, незаконного содержания в заключении, систематического осуществления казни без суда, похищения людей, за которыми следует их исчезновение, совершаемые в том числе в связи с политическими убеждениями. Перечисленные деяния во исполнение международных договоров Республики Беларусь закреплены в статье 128 УК в главе 17 (Преступления против мира и безопасности человечества).

В соответствии с ч.5 ст.12 УК Беларуси данные преступления по характеру и степени общественной опасности относятся к особо тяжким, так как законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, пожизненного заключения или смертной казни. Наряду с этим сроки давности при совершении указанных преступлений не применяются (ст.85 УК).

Следует особо подчеркнуть: новеллой действующего Уголовного кодекса является то, что, содержащиеся в его главе 17 составы преступлений преследуются в уголовном порядке независимо от того, совершены ли они на нашей территории или вне ее пределов, если совершенные деяния признаны преступлениями в государстве, на территории которого они были совершены, и виновные лица не понесли уголовную ответственность в этом государстве (ст.6 УК).В данном случае речь идет о так называемой универсальной уголовной юрисдикции, которая закреплена в уголовно-правовом законодательстве на основании обязательного для Республики Беларусь международного договора.

Аналогичные правила о действии уголовного закона в пространстве и во времени закреплены и в большинстве стран мира, в их числе страны Евросоюза, Совета Европы, региона ОБСЕ и других. Они соответствуют основополагающему принципу aut dedere aut punire (или выдать, или наказать) виновного в совершении международного преступления. Это и есть выполнение (следование) уже упомянутому выше принципу неотвратимости наказания.

Таким образом, уголовное законодательство в этой части практически в полной мере отвечает складывающейся практике международного публичного права и позволяет на национальном уровне преследовать вне зависимости от гражданства и места жительства любое лицо, совершившее преступление против человечества.

Так, мы, правозащитники, полагали, направляя обращения в Следственный комитет Беларуси о возбуждении уголовных дел по признакам ст.128 УК, но получили отказы. И тогда граждане-жертвы насилия, выехавшие за рубеж, совместно с правозащитными организациями, адвокатами, правительственными учреждениями ряда стран активно приступили к практической реализации универсальной юрисдикции, которыми эти страны располагают и где она может быть эффективно применена. Прежде всего в тех странах, которые имеют с Беларусью соответствующие международные договоры об оказании юридической помощи по уголовным, гражданским и административным делам (Украина, Польша, Чехия, Литва, Латвия и другие). В сфере борьбы с преступностью имеются и другие международные договоры, заключенные на межгосударственном уровне и между профильными министерствами и ведомствами стран. Сбор и закрепление доказательств по данным делам не представляют особых трудностей для тех, кто на профессиональной основе будет проводить расследование. Единственным, но вполне преодолимым препятствием может стать отказ компетентных органов Беларуси сотрудничать с зарубежными коллегами, в том числе и по вопросам выдачи (экстрадиции) виновных в те страны, которые будут требовать выполнения этих обязательств по международным договорам. Их невыполнение может обернуться для белорусской стороны крайне негативными последствиями в борьбе с преступностью и выдачей скрывающихся за рубежом лиц, объявленных в Беларуси в международный розыск через структуры Интерпола.

Для жертв преступлений важно:

чтобы следователи, прокуроры, судьи по результатам расследования дел в отношении виновных избрали меру пресечения и выдали международные ордера на их арест в любой стране;

чтобы по гражданско-правовым искам потерпевших из Беларуси были удовлетворены требования о компенсациях за счет имущества государства (вспомним о принятом в США Законе Магницкого).

По этой же схеме по правилам и процедурам универсальной уголовной юрисдикции могут быть возбуждены уголовные дела по исчезнувшим в Беларуси 20 лет назад известным людям: Ю.Захаренко, В.Гончару, А.Красовскому, Д.Завадскому. Их дела в родной стране приостановлены производством и фактически не расследуются с 2001 года по воле Лукашенко. Но в ряде стран Запада проживают родственники исчезнувших, которые признаны потерпевшими по уголовным делам. Готов дать признательные показания один из участников насильственных похищений и внесудебных казней Юрий Гаравский. Мы знаем еще о нескольких лицах, готовых сотрудничать со следствием, иными структурами зарубежных государств, имеются также документы предварительного расследования уголовных дел, проводимого в Беларуси, и всё это может привести к положительному результату.

Могу с удовлетворением сообщить, что в соседних с Беларусью странах, куда выехали наши граждане, спасаясь от преследований, процессы возбуждения и расследования дел по имеющимся у них процедурам универсальной юрисдикции уже идут. Списками первоочередных лиц, подозреваемых по фактам жестокостей и пыток, внесудебных казней, произвольных задержаний, незаконного содержания под стражей, уполномоченные органы располагают. Это прежде всего те, кто внесен в санкционные списки. Среди них: министр внутренних дел Республики Беларусь Караев, его заместители, начальники территориальных УВД, ЦИПов, ИВС, иных мест заключения, где применялись пытки, командиры ОМОНа, отдельные следователи, прокуроры и судьи, совершившие преступления против правосудия, действия которых также подпадают под признаки международных преступлений против человечества при условиях, влекущих их ответственность по универсальной юрисдикции.

Тогда, когда страна скатилась к применению массовых репрессий за свободу высказывать свои убеждения, мирно протестовать против нарушений законности, когда власти прибегают к применению уголовных санкций как к инструменту в политической борьбе со своими оппонентами, хочу напомнить всем должностным лицам правоохранительных органов и судьям об их личной ответственности.

Надеюсь, многие помнят, что после известного Нюрнбергского процесса над военными преступниками Германии прошли суды над прокурорами, следователями, судьями, которые обвинялись в массовых репрессиях. Все они в свою защиту ссылались на выполнение предписаний действующих тогда законов фашистской Германии. Однако трибуналами было признано, что эти законы и практика их применения не соответствовали принципам правового демократического государства, что они были направлены против человечества и исполнители должны были осознавать это. Именно тогда появилось и было введено в оборот понятие «преступный закон». А исполнители – признаны виновными и осуждены. Кто-то лишился профессиональных званий и привилегий. На эти цели работают и законы о люстрации, которые могут быть приняты в Беларуси после победы над диктатурой.

Каждому воздастся по заслугам его!

Гарри Погоняйло, экс-судья, адвокат,

ныне уполномоченный лидером Республики Беларусь Светланой Тихановской народный омбудсмен по правам человека Республики Беларусь.

Об авторе

Гарри Петрович Погоняйло родился 14 октября 1943 года.

После службы в армии окончил юридический факультет Белорусского государственного университета. В 1970–1971 годах заведовал юридической консультацией в городе Костюковичи. В 1971 году избран народным судьей Быховского районного суда. В 1979–1989 годах – заведующий отделом адвокатуры Министерства юстиции БССР.

С 1989 года вел адвокатскую практику, был президентом Союза адвокатов Беларуси. Участвовал в ряде резонансных дел, защищая, в частности, поэта Славомира Адамовича, бывшего председателя Национального банка Беларуси Тамару Винникову, журналистов телеканала ОРТ Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. В 1998 году адвокатская лицензия Погоняйло была отозвана.

В 1997 году Гарри Погоняйло вошел в число ста белорусских гражданских деятелей, первыми подписавших Хартию’97. С 1998 года занимает должность председателя юридической комиссии РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет».

30 сентября 2020 года Светлана Тихановская уполномочила его быть «представителем по правам человека».

Публикация — из № 85 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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