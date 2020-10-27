Почему в такой ситуации молчит парламент?

Уже более двух месяцев в Беларуси продолжаются протесты против фальсифицированных итогов выборов, аресты и насилие по отношению к мирным гражданам.

«Народная Воля» обратилась к ряду депутатов Палаты представителей Национального собрания с вопросом:

Тенгиз ДУМБАДЗЕ, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам:

– Лично я в своем округе провожу встречи с активистами, работаю с ними по предложениям, которые связаны с изменениями в Конституцию.

К сожалению, сегодня многие коллеги-депутаты болеют, но я всегда выступаю за активную позицию и диалог.

Кроме того, работаю в городской комиссии на диалоговой площадке и считаю, что работаем продуктивно. В комиссию входят юристы, политологи, ученые, представители гражданского общества, оппозиции.

На последнее заседание я привел с собой айтишницу из моего родного Партизанского района (во время приема граждан она пришла с инициативной группой избирателей), в ходе конструктивного общения мы выработали идею о совместном участии в подготовке предложений по изменениям в Конституции. В частности, интересным оказалось предложение о местном самоуправлении. По моей инициативе, айтишница также выступила с докладом на заседании комиссии, и ее идеи нашли понимание. Это о том, как диалог может происходить не на словах, а на деле.

Анатолий НАСЕНЯ, член Постоянной комиссии по экономической политике:

– Мне кажется, что сейчас в стране нужен диалог, должны быть выслушаны обе стороны.

Мне кажется, что сегодня парламент полностью выполняет свои функции. Что касается лично моей депутатской работы в своем регионе, то я прекрасно знаю своих избирателей. Там есть представители с разными политическими взглядами, но встречаюсь со всеми и резкого противостояния не наблюдаю.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам:

– Я люблю говорить за себя, а не за весь парламент, и отвечать за свои слова и действия.

Сейчас идет сессия парламента, и я постоянно, начиная с 9 августа, поднимаю все эти проблемы в Палате представителей. Все это время я объяснял и объясняю, что в такой ситуации нужно делать.

Первое – люди должны понимать, что на улице судьба страны не решается. Всем хочется перемен, и мне тоже этого хочется. Но перемены не должны идти к нам через революции, потому что хороших революций нет. Нам не нужны новые большевики и радикальные перемены, потому что всё это приведет к краху страны.

Беларуси сейчас нужна новая Конституция и новые выборы. Теперь я активно участвую в обсуждении предложений по изменениям в Конституцию и хочу сказать, что там будут далеко не косметические изменения, а серьезное переформатирование политической системы.

А самое главное для меня в Конституции – изменения в Избирательном кодексе, переход на выборы по пропорционально-мажоритарной системе. Это изменит страну уже на следующий день. И людям не нужно будет идти на улицу. Они будут обращаться к своим депутатам, в свои партии.

Поэтому никто не упрекнет депутата Гайдукевича, что он не высказывался в парламенте о ситуации в стране. И не просто высказывался, но и критиковал определенные действия властей.

Игорь ТАВТЫН, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

– По телефону никаких комментариев давать не буду. Я вас не знаю, поэтому поймите меня правильно…

Игорь МАРЗАЛЮК, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке:

– «Народная Воля»? До свидания!

От редакции

Вопрос редакция поставила конкретно: почему в эти судьбоносные дни молчит парламент? Он считает, что сотни тысяч людей зря протестуют? Весь мир знает о сфальсифицированных результатах президентских выборов, а депутаты делают вид, что ничего страшного не произошло. Согласитесь, у подавляющего большинства народа другое мнение. Нужны новые выборы, честные, демократические, справедливые. И назначить их должна Палата представителей. Как можно скорее. Для этого, как недавно написала известная журналистка Светлана Калинкина, не обязательно менять Конституцию, нужно только, чтобы А.Лукашенко подал в отставку, были по-новому сформированы составы участковых и региональных комиссий, полностью обновлена Центральная избирательная комиссия.

Вот над чем нужно серьезно и не теряя времени задуматься парламентариям. Если они хотят быть с народом, а не служками А.Лукашенко. А заниматься разного рода разглагольствованиями – большого ума не нужно.

Публикация — из № 85 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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