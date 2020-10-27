«Оперативно вписались за того, кто сдавал матчи…»

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси сократил дисквалификацию бывшего капитана «Динамо-Молодечно» Сергея Шелега, которого осудили за организацию договорного матча с «Могилевом».

Напомним, что в сентябре этого года суд Московского района Минска вынес приговор хоккеистам Александру Сырею, Никите Устиненко, Алексею Иванову и Сергею Шелегу, которые обвинялись «в противоправном влияния на ход матча чемпионата Беларуси по хоккею «Динамо-Молодечно» – «Могилев» в ноябре 2019 года.

В том матче «Динамо-Молодечно» по ходу игры выигрывало со счетом 5:1, но в итоге уступило – 5:6. Игра была договорной, позже Сырей, Устиненко, Иванов и Шелег признали свою вину. За проигрыш хоккеистам обещалось на всех от 7 до 15 тысяч долларов.

В итоге Иванов был оштрафован на 500 базовых величин (13.500 рублей), Устиненко попал под амнистию и в отношении него было прекращено производство по уголовному делу, а Сырея и Шелега суд приговорил к наказанию в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года и отсрочкой приговора. Кроме того, оба хоккеиста оштрафованы на 100 базовых величин каждый (2700 белорусских рублей).

«Я искренне сожалею, что попал в такую ситуацию, – сказал на суде Шелег. – Реально нарушил закон. Понимаю, что нет никаких оправданий действиям, которые совершил.

Что сказать еще?.. Прошу у всех прощения. В первую очередь хочу попросить прощения у своей семьи. У общественности. Общественность останется, и она всегда будет осуждать мой поступок. Мне теперь с этим жить».

Сейчас федерация в два раза сократила спортивную дисквалификацию Сергея Шелега, и если Международная федерация хоккея примет позицию белорусской стороны, то срок отстранения Шелега, который изначально равнялся одному году, истечет уже 1 декабря этого года.

Кстати, более 100 хоккеистов чемпионата Беларуси поручились за отстраненных спортсменов и ходатайствовали о снятии с них спортивной дисквалификации.

«Учитывая полное признание вины, раскаяние в содеянном и принятие игроком мер по восстановлению репутации и доверия к себе – активную работу по восстановлению своей репутации, информационно-просветительскую и благотворительную деятельность, – члены дисциплинарного комитета приняли решение об уменьшении срока спортивной дисквалификации на 6 месяцев», – сообщили в федерации.

Некоторые болельщики на форумах так оценили решение федерации и поддержку хоккеистами осужденных коллег: «Вот это редкостное единодушие, достойное всяческих похвал! Можно было бы так же массово поддержать баскетболистку Елену Левченко, которая за свою позицию отсидела на «сутках», или чемпионку мира по фристайле Сашу Романовскую, которую уволили из РЦОП.

Но нет же – лучше дружно поддержим дисквалифицированных за договорные матчи.

Молодцы! Оперативно вписались за того, кто сдавал матчи и обманывал зрителей».

Публикация — из № 85 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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