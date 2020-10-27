О чем молчит пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова?

Недавно я вступила в связь с Министерством внутренних дел Беларуси: сначала эпистолярную, потом телефонную. И испытала удивительные чувства, будто меня обернули ватой, окунули в туманное облако, задурили голову неосязаемым дымом. Никакой конкретики и твердой формы. Кажется, со мной работали иллюзионисты. Хорошо еще, что обошлось без гипноза.

А повод был вполне животрепещущий, я бы даже сказала, кричащий. Читатели наверняка помнят, как буквально во всех сетях одномоментно появились фотографии молодых людей, демонстративно распивающих пиво из бутылок в одном из вагонов метро. Согласитесь, такая наглая развязанность сама по себе неслыханна для наших краев. Но что более отвратительно: парни при этом были демонстративно обернуты бело-красно-белым флагом.

Конечно, у большинства сразу появилось неприятное чувство обмана: люди из протестного движения так нагло себя не ведут. Уж в чем-чем, но в хамоватости и цинизме наше протестное движение обвинить невозможно. Лично я сразу почувствовала подвох: это – спектакль, дешевый перформанс с целью создания негативного образа участников воскресных шествий. Но кто автор этой гнусно постановки, рассчитанной, простите, на заангажированных людей? Чтобы приоткрыть им глаза, как журналист я решила провести расследование и узнать, как все же рождался этот грязный перформанс и кто стоял (по воле или поневоле, главным героем).

Прежде всего нужен комментарий официальных представителей МВД, ведь без проверки давать информацию невозможно. Поэтому стала звонить пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой. Но ее служебный телефон не отвечал… Тогда я воспользовалась формой для электронного письма на сайте министерства. Меня, естественно, интересовало, задержали или нет нарушителей порядка в метро. И все-таки кто были эти люди? Их личности установлены?

По-моему, дать четкий ответ было в интересах самого ведомства. Потому что если это инсценировка, то ее, уж простите, надо доигрывать до конца, то есть продолжать «пудрить мозги» журналистам и общественности. А если чистая правда, то тем более МВД незачем скрывать фамилии участников такого дерзкого и ошеломительного проезда в метро. Это ж «клубничка» для контрпропаганды!

Примерно через две недели мне позвонил участковый из Советского РУВД Максим Андреевич Шиварев – по месту моего жительства. Он сказал, что мое письмо у него, и попросил рассказать подробнее, так как совершенно не в курсе события. Вот так-так! Пришлось кратко, но в красках обрисовать интересующую меня ситуацию. «Но как же я их вам найду?» – спросил меня наш участковый. Я запнулась, но потом предложила ему воспользоваться записями с камер видеонаблюдения метрополитена. Или просто поднять сводки происшествий за 3 октября. «Неужели дежурные в метро в тот день не обратили внимание на полупьяных пассажиров с флагами, которые власть считает «незарегистрированной символикой»? И не задержали их хотя бы для установления личности?» – я даже разволновалась от вопроса участкового. Надо было срочно помогать человеку. Но ответ его был не без величественности: «Может, их и задержали на выходе. Мы ведь работаем аккуратно».

Хм, именно в аккуратности наших силовых структур нам сейчас приходится убеждаться чуть ли не ежедневно. Но от дискуссии я воздержалась, а по просьбе участкового просто послала ему на телефон то самое фото из социальных сетей, чтобы офицер смог посмотреть на него и начать расследование.

Впрочем, уже нетрудно было догадаться, каким будет результат. В голосе Максима Шиварева звучала то ли скука, то ли тоска…

И вот 23 октября, еще через 10 дней, я получила официальной ответ, подписанный начальником УВД Советского района Минска полковником милиции С.Л.Калинником. В краткой форме мне сообщалось, что проверка моего обращения прекращена, а «лица, принимающие участие в незарегистрированных массовых мероприятиях, задерживаются сотрудниками органов внутренних дел и привлекаются к установленной законом ответственности». То есть конкретики никакой – просто задерживаются лица. О чем я и так прекрасно осведомлена, так как с 9 августа в стране задерживаются тысячи и тысячи моих соотечественников, это очевидно и без полковника. А вот имена тех, кто был в метро 3 октября, установили?

Далее в письме следовала фраза, за которую я еще попыталась ухватиться, как за соломинку: «С материалами проверки вы имеете право ознакомиться в УВД администрации Советского района г.Минска». Сразу набрала номер мобильного телефона участкового Шиварева, так как именно он готовил этот ответ, потом лишь подписанный начальником.

И состоялся разговор, который, если кратко, можно передать двумя предложениями: «Женщина, не мешайте работать. Достали!..» Потому что никаких «материалов проверки» в УВД, конечно, нет! Проверка-то и не проводилась. Максим Андреевич Шиварев убил меня наповал своими встречными вопросами: «А вы дали нам точные данные, что ждете результат? Время, станция? Где их искать? Как их искать? Вы знаете, сколько у меня работы? Хотите, приходите на личный прием, поговорим».

В какой-то момент я почувствовала, что участковый готов от досады просто бросить трубку. Но он удержался, молодец. Не послал меня, куда подальше, не нагрубил. А что не нашел «артистов», обернутых бело-красно-белым флагом, так кто ж ему разрешит вести такое расследование, когда инсценировка задумана в верхах, там где варится пропагандистская кухня нынешней власти? В этом теперь я совершенно убеждена. Исполнена она, правда, кондово… Ну, так режиссеры, видимо, без специального образования, им бы дубинами махать… Потому что когда все происходит по-настоящему, то и милиция тут как тут, и реакция пассажиров совсем другая.

Например, несколько дней назад минчанка Ульяна Невзорова вошла в вагон метро со своим лозунгом, который она несла на женский марш, и развернула его среди пассажиров. Но, как только девушка вышла из поезда, к ней подошла охрана и сказала, что ее уже ждут на всех платформах минского метро! А вы хотите убедить меня, что 3 октября парни с бело-красно-белыми флагами да еще с пивом в руках спокойно ездили туда-обратно и органы правопорядка их не заметили?! И никто им даже пальчиком не пригрозил?

Нет, это все-таки была обыкновенная гадкая провокация. И понятно, почему служебный телефон Ольги Чемодановой, пресс-секретаря Министерства внутренних дел, в понедельник 5 октября был категорически недоступен. И правда, она вам не театральный критик, чтобы плохие спектакли комментировать.

Публикация — из № 85 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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