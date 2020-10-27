Названы пять признаков того, что человек незаметно переболел коронавирусом

Ряд признаков может указывать на то, что человек бессимптомно перенес коронавирус, рассказали врачи.

Часть людей переносят инфекцию в легкой форме и могут принять ее за обычную ОРВИ или грипп, однако стоит обратить внимание на следующие симптомы.

Первый и наиболее очевидный признак — потеря обоняния и вкуса.

Второй — продолжительность болезни дольше обычного: например, если ранее человек успевал выздороветь при ОРВИ за неделю, но в последние месяцы болел больше.

Третий признак — боль в животе или диарея.

Четвертый — конъюнктивит, который проявляется в виде жжения, зуда и покраснений в области глаз.

Наконец, должно насторожить состояние постоянной слабости и усталости.

В то же время необходимо помнить, что любой из этих симптомов не является абсолютно точным показателем заражения COVID-19. Внести ясность поможет тестирование.

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