Многие из будущих журналистов и философов присоединились к общенациональной забастовке

Вчера корреспондент «Народной Воли» пообщалась с активными студентами и узнала, как факультетская администрация отреагировала на их решение.

– Уже утром мы объявили о поддержке бастующих, отнесли заявления в деканат. Руководитель журфака Ольга Самусевич приняла их и сказала, что мы свободны, – рассказывает студентка факультета журналистики.

Декан ФФСН Вадим Гигин сказал, что ждет студентов, решивших бастовать, на занятиях. В ответ они начали громко свистеть и хлопать.

После этого студенты пошли маршем по этажам университетского корпуса с призывом «Далучайся!». Не все аудитории оказались полными, многие выходили и присоединялись к бастующим. Некоторые преподаватели захлопывали двери, не желая в этом участвовать.

– Мы не хотим оставаться в стороне. В нашей стране издеваются над профессиональными журналистами. А в университете продолжают говорить о том, что мы должны быть вне политики. Нас возмущает, что администрация не присоединяется к студентам, угрожает, пытается льстить. Мы перестали бояться, не хотим жить в диктатуре, – говорят наперебой студенты журфака и ФФСН Белорусского государственного университета.

После марша студенты вышли на крыльцо учебного корпуса, в качестве древка использовали швабру, чтобы выше поднять флаг, развернули плакаты.

– Если они (преподаватели. – Ред.) со студентами, как утверждают, то пусть выходят с нами. Боятся? Не вышли на переговоры, а просто сказали, что свою позицию нельзя выражать в университете. Мы считаем, что им все равно и что они таким образом соглашаются с беспределом, который происходит в стране, – говорят студенты.

Трудно спрогнозировать, как поведут себя студенчество и преподавательский состав в ближайшие день-другой.

Публикация — из № 85 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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