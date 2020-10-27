Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 27 октября выздоровели и выписаны 84237 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 94609 человек с положительным тестом на COVID-19, на 902 больше, чем днем ранее. Всего проведены 2395368 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 965 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 43587563 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1160960 человек.

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