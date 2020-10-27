«Эта волна гораздо хуже» — Мэр Бреста призвал жителей не покидать город и ограничить контакты

Председатель горисполкома Бреста Александр Рогачук написал в своем телеграм-канале, что ситуация с коронавирусом в городе сложная. В Бресте для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмониями в Брестской центральной городской больнице перепрофилировано 12 отделений из 14 (две недели назад было 6).

Только за последние сутки госпитализировано 92 пациента с диагнозом пневмония, сообщил мэр Бреста.

«В городе за последние две недели отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмониями. По тяжести течения эта волна гораздо хуже. Больше пациентов пожилого возраста, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями», — рассказал Александр Рогачук.

«Настоятельно рекомендуем ограничить посещение мест массового скопления людей, не выезжать в другие регионы. При посещении магазинов, аптек, иных общественных мест, а особенно в общественном транспорте обязательно использовать маски и антисептик, соблюдать дистанцирование. Ограничить контакты с другими людьми и свести к минимуму отклонения от жизненно необходимых маршрутов. Брестчане! Берегите себя и своих близких!», — призвал глава городского исполкома Бреста.

Как стало известно 27 октября из сообщения Минздрава, всего по стране за сутки заболели 902 человека. Выздоровели 489, умерли 4.

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