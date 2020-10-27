Светлана Тихановская, претендент на пост президента Республики Беларусь, в своем видеообращении поддержала всех, кто решил присоединиться к народному ультиматуму.

“Дорогие белорусы! Сегодня был важный день. Пенсионеры на марше защищали студентов, а студенты стояли в сцепке за пенсионеров. Айтишники выходили на улицы, чтобы поддержать медиков. Медики стояли в цепях солидарности с представителями частного бизнеса, чтобы все мы смогли жить в свободной стране”, – заявила Тихановская о последних событиях, подчеркнув, что сила белорусского народа – в его солидарности.

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