В Минском зоопарке появился новый питомец — альпака Каштан

В столичном зоопарке появился новый обитатель — альпака по кличке Каштан, сообщили «Минск-Новости» в пресс-службе учреждения.

Каштан — молодое животное, ему всего два года, его доставили в Минск из Риги. К приезду альпаки был подготовлен отапливаемый вольер с теплой подстилкой из сена. Сейчас Каштан адаптируется в вольере. Он легко пошел на контакт, хотя, как говорят работники зоопарка, еще не привык к русскому языку.

Каштан относится к роду лам, среди которых наиболее крупные непосредственно ламы, гуанако — миниатюрные, викуньи — еще меньше и более грациозные, а альпаки — самые лохматые.

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