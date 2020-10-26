В Беларуси руководителей будут лишать премий и бонусов за долги по платежам ФСЗН

В Беларуси усилили ответственность за просрочки по платежам в Фонд социальной защиты населения. Это предусмотрено подписанным 26 октября Указом Александра Лукашенко № 381 «Об обеспечении расчетов с бюджетами».

Документ устанавливает более справедливый и действенный механизм применения мер материальной ответственности за задолженность по платежам в бюджеты, отметили в его пресс-службе.

В частности, указом вводится запрет на выплату руководителям организаций всех видов премий (в том числе бонусов и вознаграждений) при наличии задолженности перед ФСЗН.

Раньше такой запрет действовал при наличии у организации задолженности по уплате платежей в бюджет (запрет был прописан в указе № 292 от 13 августа 1996 года).

В документе говорится, что меры ответственности будут применяться только в отношении должностных лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений. То есть запрет не распространяется на главных специалистов и их заместителей, по сути, выполняющих решения руководства, кроме главного бухгалтера и его заместителей, самостоятельно уплачивающих платежи в бюджет, говорится в сообщении.

Руководителей будут лишать премий исходя из количества дней, в течение которых имелась задолженность перед бюджетом, или периодов, в которых была допущена просроченная задолженность, а не по факту ее наличия и независимо от длительности периода, как было ранее.

Поделиться: