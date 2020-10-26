Ученые рассказали о жизни после смерти

В момент клинической смерти некоторые люди осознают присутствие неких высших сил.

Опросив переживших клиническую смерть людей и проанализировав записи из реанимационных отделений, глава отдела интенсивной терапии Медицинской школы Нью-Йорка Сэм Парниа пришел к выводу, что в момент смерти люди в основном находятся в “достаточно комфортном состоянии”. Об этом пишет портал Med-heal.ru.

“Многие люди, у которых была зафиксирована клиническая смерть, вспоминают о ярком теплом свете, о также о блаженстве и комфорте. Все это можно объяснить научными фактами — в процессе умирания снижается объем поступающего в мозг кислорода, поэтому мыслительный орган начинает отключать отдельные цепи нейронов. Человек перестает ясно осознавать действительность”, — говорит Парниа, добавляя, что в результате остановки сердца прекращается кровоснабжение всех жизненно важных органов, поэтому человек плавно отходит в мир иной. Иногда сердце удается запустить и тогда пациенты “возвращаются с того света”.

Побывавшие на грани жизни и смерти люди, по словам Сэма Парниа, рассказывают о чувстве комфорта и умиротворения — многие ощутили столь выраженное блаженство, что вспоминают о пережитой клинической смерти с некоторой тоской. В момент клинической смерти некоторые люди видят умерших родственников или осознают присутствие неких высших сил — все это, как отмечает Парниа, тоже объясняется эффектами, которые демонстрирует умирающий мозг.

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