Раскрыты изображения персонажей перезапускаемого «Ну, погоди!»

Появились утвержденные образы персонажей нового мультфильма «Ну, погоди!». Изображение опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

Образы подверглись капитальной переработке. Так, вместо зрелого Волка в майке-«алкоголичке» публике представят молодого персонажа, одетого в спортивную форму и белые кроссовки.

О перезапуске культового советского мультсериала впервые сообщалось в ноябре прошлого года. «Союзмультфильм» решил создать 26 новых серий в честь 50-летия своих героев. Первый эпизод планируют выпустить в декабре 2020 года. По задумке создателей, новые серии будут не прямым продолжением, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра.

Позднее стало известно, что Волка доверили озвучивать комику Гарику Харламову из-за «яркого, харизматичного тембра и стопроцентной узнаваемости как у детской, так и у взрослой аудитории».

В июне 2019 года мультфильм «Ну, погоди!» признали самым популярным среди россиян. Позже художник Владимир Тарасов заявил, что прототипом для персонажа Зайца послужила актриса Клара Румянова, которая его озвучивала.

Поделиться: