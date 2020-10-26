Президент: БелАЭС – угроза безопасности граждан Евросоюза

В свете подготовки Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце к производству электроэнергии, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что проект создает угрозу безопасности граждан Евросоюза.

В понедельник вместе с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом Науседа обсудил по телефону проблемы безопасности этой АЭС, находящейся рядом с границей Литвы, планирующееся вскоре начало производства электроэнергии на ней, меры солидарности ЕС. Об этом сообщила администрация президента.

По ее сообщению, Беларусь продолжает работы по запуску первого блока БелАЭС, игнорируя проблемы ядерной безопасности и не реализовав рекомендации стресс-тестов.

“Белорусская АЭС создает угрозу безопасности граждан ЕС, поэтому необходимо остановить такой безответственный запуск БелАЭС. Кроме того, ЕС не должен впускать на рынок электроэнергию производителей третьих стран, которые не соблюдают высшие стандарты ядерной безопасности и охраны окружающей среды”, – подчеркнул в сообщении Г. Науседа.

В нем также говорится, что по инициативе Литвы безопасность БелАЭС стала приоритетном вопросом ЕС. В последний раз общая позиция стран была утверждена в выводах октябрьского саммита блока.

Беларусь заявляет, что планирует подключить первый блок станции к энергетической системе страны в конце этого года, а на полную мощность станция должна начать работать в феврале 2021 года.

Правительство Литвы утверждает, что БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды.

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