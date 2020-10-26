На воскресном марше задержана экс-телеведущая Белтелерадиокомпании Наталья Бибикова

Экс-ведущие Белтелерадиокомпании Наталья Бибикова и ее дочь, Александра Бобкова, были задержаны вчера, 25 октября, в Минске в районе Немиги во время марша. Об этом TUT.BY сообщили их друзья.

Сейчас Наталья и Александра находятся в Жодино.

Наталья Бибикова более 20 лет работала в Белтелерадиокомпании. Освещала вопросы культуры, являлась режиссером и ведущей театральной рубрики в передаче «Добрай ранiцы, Беларусь!». Последние годы работала автором, ведущей и режиссером проекта «Театр в деталях» на телеканале «Беларусь 3»

Александра Бобкова являлась режиссером телеканала «Беларусь 3». Обе ушли из Белтелерадиокомпании после президентских выборов.

Вместе с ними был задержан музыкант Эрик Орлов-Шимкус, который сейчас находится на Окрестина.

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