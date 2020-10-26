Кто и каким камнем разбил окно районного милицейского управления в Минске?

В эфире телеканала «Беларусь 1» руководитель столичного ГУВД Иван Кубраков заявил, что 25 октября во время массовой акции милиция держала ситуацию в городе под контролем, зная планы протестующих. «Цель их была одна – занять центр города Минска. Если сказать точно – проспект Независимости со всеми его площадями», – сказал он.

Так, на проспект Независимости манифестанты из-за плотных милицейских кордонов и неработающего метро не попали. Но стремились ли они туда?

Хроника последних протестных воскресных акций показывает, что демонстранты не лезут на рожон и не провоцируют милицию на силовые действия, а следуют теми путями, где наименее вероятно противостояние с органами правопорядка. В большинстве своем их путь определяется милицейскими кордонами.

Поэтому совершенно неожиданным прозвучало из уст милицейского начальника сообщение о том, что манифестанты предприняли нападение на районное управление милиции.

«Протестующие напали на Центральное РУВД города Минска. Начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел», – заявил Кубраков.

«Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий. Были применены спецсредства и физическая сила», – сказал он.

Дальнейшие его слова рисуют картину масштабного сражения за РУВД: «Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах в районе улицы Нововиленская. Всего задержано около 120 человек. При пресечении противоправных действий пострадали 2 сотрудника органов внутренних дел».

К удивлению, после такого рассказа на официальном белорусском телевидении и в ролике МВД по итогам событий накануне были показаны лишь разбитое стекло и демонстративно приложенный к данному натюрморту камень.

Камень, фигурирующий в видеоролике МВДНе добавил ясности к картине вечернего «боя» за РУВД и комментарий на следующий день пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой: «В 17.50 протестующие дошли до моста через р.Свислочь по ул.Орловской и остановилась. После предупреждения протестующих о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, большая их часть направилась в сторону парка Победы. Оставшиеся проследовали в сторону Центрального РУВД г.Минска, где в ходе движения бросали камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД. Для пресечения противоправных действий и предотвращения нападения на милиционеров применялись специальные средства, задерживались наиболее агрессивные участники беспорядков».

В Центральном РУВД комментировать случившееся накануне нам отказались, что наводит на определенную мысль: а было ли нападение на милицейский участок?

Наши корреспонденты и журналисты других средств массовой информации, которые освещали воскресную акцию, не видели ничего подобного, о чем рассказал главный милицейский начальник. Однако они хорошо видели ту жестокость, с которой силовики хватали людей и врывались в жилище мирных граждан в районе улицы Нововиленской.

Ни видео, ни фото нападения на районное милицейское управление нам пока отыскать не удалось. Зато в милицейском клипе хорошо видны кадры применения спецсредств в отношении безоружных манифестантов, снятые, похоже, из здания Центрального РУВД.

Что ж, рано или поздно станет ясно, кто разбил окно Центрального РУВД г.Минска, откуда взялся камень, фигурирующий в видеоролике МВД.

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