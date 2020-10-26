Двое погибших и один в реанимации: лобовое столкновение в Гродненской области

Вчера, около 17.15 на 109-м километре автодороги М-11 «Граница Литвы-Лида-Слоним-Бытень» около города Дятлово произошло лобовое столкновение.

По предварительной информации, гражданин России 1989-го года рождения, управляя автомобилем «БМВ», двигался в направлении Слонима и на закруглении дороги влево выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Ситроен».

В результате ДТП погибли в «Ситроене» водитель 1965-го года рождения и пассажирка 2000-го. Водитель «БМВ» в реанимации.

На месте автоаварии работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, медики. Возбуждено уголовное дело.

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