Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в финале турнира в чешской Остраве с призовым фондом 528500 долларов — 6:2, 6:2.

Виктория Азаренко (14 ВТА, Беларусь) — Арина Соболенко (12 ВТА, Беларусь) — 2:6, 2:6

Ранее во втором круге женского одиночного разряда Открытого чемпионата США Азаренко разобралась с Соболенко — 6:1, 6:3. Тогда Азаренко реализовала все пять предоставленных соперницей брейк-пойнтов, тогда как более высокорейтинговая и молодая оппонентка, имея аналогичное количество шансов, воспользовалась только одной возможностью.

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