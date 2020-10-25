Глава Госдепа Майк Помпео призвал Александра Лукашенко немедленно освободить незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова.

Государственный секретарь США Майк Помпео в субботу, 24 октября, созвонился с находящимся у власти в Беларуси Александром Лукашенко, подтвердили в пресс-службе Госдепа США, отвечая на запрос DW.

Одной из тем разговора между политиками стала судьба имеющего американское гражданство политтехнолога с белорусскими корнями Виталия Шклярова. “Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова”, – сообщили в Госдепе.

Кроме этого, Майк Помпео “в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии”, – добавили в пресс-службе.

Задержание политтехнолога из США Виталия Шклярова в Беларуси

Политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Как сообщил позже его адвокат Антон Гашинский, ему предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. По словам адвоката, его клиент считал себя невиновным, а задержание связывал с своими публикациями о Беларуси в разных СМИ.

Шкляров учился и жил в Германии, где пробовал себя в роли менеджера и политконсультанта, затем переехал в США и участвовал в нескольких избирательных кампаниях политиков-демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса.

Уроженец Гомеля также работал в России, среди прочего – с Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года, и в Грузии. Он женат на сотруднице госдепартамента США и, по словам людей из его окружения, готовился переехать в Украину – на новое место работы супруги.

19 октября Шклярова освободили из СИЗО КГБ Беларуси в Минске, а днем позже ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

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