«Мы бежали по подъезду и кричали: «Откройте!», — так Наталья описывает события сегодняшнего вечера, когда протестующие стали разбегаться после применения светошумовых гранат. Дверь в квартире по улице Нововиленская открыли девушки и тут же ворвались силовики с дубинками, начались задержания.



«Сюда иди! (…) Баб не трогаю, сказал! Мужики выходят! (…) Я его заберу с болью или без боли. Вставай! (раздается звук дубинки и женские крики). Убрала руки! Газовый баллончик достать или что?», — видео того, что происходило сегодня вечером в одной из квартир по улице Нововиленской, уже появилось в сети.



Те, с кем удалось поговорить TUT.BY, от шока точно не могут сказать: они прятались в квартире «то ли на втором, то ли на третьем этаже», одни говорят, в квартире было человек 20, другие — около 30. Но эмоции у всех одни — страх от того, как вели себя люди в черном с дубинками.

— Когда колонна проходила мимо Центрального РУВД, силовики начали взрывать светошумовые гранаты, стало что-то бахать и мы побежали, — рассказывает Ольга (все имена в тексте изменены — Прим. TUT.BY). — Дверь в подъезде была открыта, забежали и получилось так, что я была самой первой, стала звонить во все двери. Кажется, на втором этаже нам открыли девушки. Люди прятались за диваном, под диваном, а в шкафу — несовершеннолетние мальчики.

Как говорит Ольга, силовики ворвались в квартиру сразу: вовремя не успели закрыть дверь. Она сидела в углу, поэтому не видела всех задержаний, но кого-то точно забирали, а затем ворвались и в комнату. Там прятался муж Марины— еще одной девушки, которая была в квартире.

— Когда мы еще были на улице Орловской, появился ОМОН, кто-то стал бросать в него камни. Откуда они взялись — вообще непонятно. А через секунд 10 в нас полетели светошумовые гранаты, их было очень много. У мужа теперь большая травма на попе, — Марина говорит, что как только они забежали в подъезд, следом за ними забежал и ОМОН. — В квартире я упала, супруг — на меня и мы ползком добирались до дивана. ОМОН сразу забрал тех мужчин, которые были возле двери, а потом пришли за моим мужем, ударили дубинкой.

Девушка уточняет, это она кричит на видео, а на кровати молодой человек, которого женщины просят не задерживать, ее супруг.

— Когда ОМОН ушел, спрятали мужа в шкаф. Мы не уходили из квартиры, потому что под окном дежурили бусики, хватали людей, а когда машины приезжали забирать протестующих, то омоновцы разбивали им стекла. Мы выключили свет, отключили телефоны и сидели тихо, только периодически смотрели в глазок, — описывает Марина полтора часа, которые провела в чужой квартире.

По словам Натальи, еще одной девушки, которая пряталась на Нововиленской, ее больше «напугали гранаты, а не ОМОН». Когда начались взрывы, она забежала в подъезд: «Мы бежали и кричали: «Откройте!»

— Это уже потом мне рассказали: ОМОН вставил в дверь дубинку, отпихнул хозяйку и зашел. Их было трое, сказали: «Забираем только парней, баб не трогаем», — вспоминает Наталья. — Я была с парнем, он понял, что бежать некуда и добровольно ушел с ними. Больше своего молодого человека не видела.

Начальник ГУВД Мингориспокома Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что протестующие напали на Центральное РУВД Минска, начали бросать камни в сотрудников органов внутренних дел. Силовики приняли «меры про пресечению противоправных действий» — спецсредства и физическую силу.



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