На 25 октября выздоровели и выписаны 83237 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 92823 человека с положительным тестом на COVID-19, на 845 больше, чем днем ранее. Всего проведены 2372445 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 957 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 42650540 заболевших COVID-19, умер с этой инфекцией 1150241 человек.

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