Артем Шрайбман, политический обозреватель, пишет в своем телеграм-канале.

Мало что имеет такое же значение в политической борьбе, как то, у кого сейчас инициатива. Сентябрь был месяцем, когда власть, казалось, прочно взяла инициативу в свои руки. Сейчас происходит обратный процесс.

Действия власти стали непоследовательны: объявляем митинг – отменяем митинг, сажаем политзэков – отпускаем политзэков, “жестим” на улице – не “жестим” на улице.

Это сложно описать иначе, чем нервное метание. Причины нервов понятны: на внешнем контуре черт пойми что – то кредит от России, то угрозы по НТВ и прессинг по конституции, протест то сдувается, то не сдувается, оппозиция не раскалывается, как ни коли.

На этом фоне первый акт ультиматума Тихановской получился. Протест вернулся, как минимум, к раннесентябрьским числам (больше 100, а может и 150к). Завтра, разумеется, день Х, но даже без общенациональной забастовки это уже не будет полный провал, который ультиматуму предсказывали скептики.

Все идет по той схеме, с которой я вам уже надоел, – кто держит инициативу и идет на нестандартные ходы, тот выбивает противника из равновесия и подталкивает к ошибкам.

Испугавшись снова растущих чисел на улицах, власть будет вынуждена что-то менять в своей тактике. Это значит более активно уступать (выпускать еще политзэков, ускорять свою реформу конституции) или включать новый уровень репрессий.

И то, и то – тонкий лед, потому что может дать протесту ощущение победы, то есть новый энтузиазм, либо новый запал от возмущения жесткостью. Это будет важная неделя.

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