25 октября 2020 года. Мирные белорусы и силовики выходят на улицы городов. Противостояние

25 октября 2020 года белорусы, не согласные с официальными результатами прошедших президентских выборов и действиями режима, выходят на традиционный воскресный марш.

Сегодня – последний день для ответа на так называемый народный ультиматум власти, который огласила 13 дней назад претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская. В нем три основных требования.

Первое – Александр Лукашенко должен заявить об уходе с поста президента.

Второе – насилие на улицах должно быть остановлено полностью.

Третье – все политзаключенные должны быть освобождены.

Силовики готовились к серьезному противостоянию с манифестантами.

МИНСК.

С самого утра в столицу стали стягиваться подразделения силовиков, которые перекрыли центр города.

Однако людям удалось собраться в районе площади Свободы и Немиги и выдвинуться в сторону стелы “Минск – город герой”.

Колонна двинулась по проспекту Машерова. На перекресток Куйбышева и Машерова подогнали водомет и автозаки, сообщает TUT.BY.

Голова колонны добралась до улицы Богдановича и проследовала в сторону площади Бангалор.

Когда манифестанты достигли площади Бангалор, они вышли на улицу Сурганова.

На перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа силовики растянули колючую проволоку.

Люди пошли по улице Орловской.

ГРОДНО.

Силовики блокировали центр города и оповещали собирающихся горожан о незаконности массовой акции. Произошли задержания.

БРЕСТ.

Люди собрались на улице Советской. Милиционеры снимают собравшихся на видеокамеру. Толпа скандирует: «Отпускай!», «Жыве Беларусь!». Есть задержанные.

ВИТЕБСК.

Люди гуляют по городу, выкрикивают лозунги. Плакатов и флагов у них нет.

МОГИЛЕВ.

Силовиками были перекрыты места сбора горожан. Людей, которые собираются группами без плакатов и флагов, милиция предупреждает, чтобы они закрывали даже красно-белые зонты. Не обходится без задержаний.

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