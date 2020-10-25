25 октября 2020 года. Мирные белорусы и силовики выходят на улицы городов. Противостояние

25 октября 2020 года белорусы, не согласные с официальными результатами прошедших президентских выборов и действиями режима, выходят на традиционный воскресный марш.
Сегодня – последний день для ответа на так называемый народный ультиматум власти, который огласила 13 дней назад претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская. В нем три основных требования.
Первое – Александр Лукашенко должен заявить об уходе с поста президента.
Второе – насилие на улицах должно быть остановлено полностью.
Третье – все политзаключенные должны быть освобождены.
Силовики готовились к серьезному противостоянию с манифестантами.
МИНСК.
С самого утра в столицу стали стягиваться подразделения силовиков, которые перекрыли центр города.
Однако людям удалось собраться в районе площади Свободы и Немиги и выдвинуться в сторону стелы “Минск – город герой”.
Колонна двинулась по проспекту Машерова. На перекресток Куйбышева и Машерова подогнали водомет и автозаки, сообщает TUT.BY.
Голова колонны добралась до улицы Богдановича и проследовала в сторону площади Бангалор.
Когда манифестанты достигли площади Бангалор, они вышли на улицу Сурганова.
На перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа силовики растянули колючую проволоку.
Люди пошли по улице Орловской.
ГРОДНО.
Силовики блокировали центр города и оповещали собирающихся горожан о незаконности массовой акции. Произошли задержания.
БРЕСТ.
Люди собрались на улице Советской. Милиционеры снимают собравшихся на видеокамеру. Толпа скандирует: «Отпускай!», «Жыве Беларусь!». Есть задержанные.
ВИТЕБСК.
Люди гуляют по городу, выкрикивают лозунги. Плакатов и флагов у них нет.
МОГИЛЕВ.
Силовиками были перекрыты места сбора горожан. Людей, которые собираются группами без плакатов и флагов, милиция предупреждает, чтобы они закрывали даже красно-белые зонты. Не обходится без задержаний.