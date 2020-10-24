Сегодня, несмотря на дождливую погоду, в Минске проходит традиционный женский марш. В этот раз он заявлен как марш профессий. Около 14.45, перед началом шествия, его участницы собрались около МГЛУ, где поддержали студентов лингвистического: “Молодцы!”

Затем несколько десятков собравшихся женщин направились в сторону проспекта Независимости, скандируя “Забастовка!”. За ними проследовали милицейские микроавтобусы.

Женщины прошли по проспекту Независимости от площади Победы.

Участницы марша дошли до Академии наук. Здесь основное мероприятие завершилось – начался так называемый демарш: некоторые протестующие развернулись и пошли назад, в сторону ЦУМа, где и разошлись.

Правозащитникам к 16.30 известно как минимум о девяти задержаниях, связанных с акцией. Список задержанных обновляется.

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